Verdachten dodelijke schietpartij Boomgaardstraat lieten meterslang bloedspoor achter

Verstande­lijk beperkte jongeren bakken wafels voor goed doel

20 januari Wie van verse wafels houdt, is woensdag welkom in molen De Walvisch in Schiedam. Hier bakt een groep verstandelijk beperkte jongeren wafels voor het goede doel. De molen is woensdagmiddag toegankelijk voor jong en oud.