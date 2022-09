Verhuizing bibliotheek naar Grote Kerk in Vlaardingen weer een stapje dichterbij

Stadsherstel Maassteden is de beoogde nieuwe eigenaar van de Grote Kerk. Stadsherstel behoudt en herbestemt cultureel erfgoed in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Volgens de directieleden Martijn Bok en Ciska Bakker staat de kerk er momenteel goed bij, en hoeven er vooralsnog geen grote ingrepen gedaan te worden. Voor de PGV zijn de reguliere onderhoudskosten, van circa 100.000 euro per jaar, niet meer te dragen. Na verkoop aan Stadsherstel, is het de bedoeling dat de bibliotheek de nieuwe huurder wordt.

Sfeer

Streven is om huidige activiteiten in de Grote Kerk, zoals de uitreiking van de Geuzenpenning, te behouden. Wouter van Heiningen van bibliotheek de Plataan is positief over een eventuele verhuizing. ,,In Vught en Zutphen zitten ook bibliotheken in kerken, het is dus mogelijk. Het heeft sfeer: mensen willen niet meer weg. En de locatie van de Grote Kerk is fantastisch.”