Verkeersruzie op A20 bij Schiedam mondt uit in schietpartij

Politie haalt elf migranten uit vrachtwa­gen in Vlaardin­gen

30 november De politie heeft in Vlaardingen dinsdagochtend elf migranten aangehouden. Bij een controle op het ferryterrein van DFDS Seaways in Vlaardingen werden de mannen in een vrachtwagen aangetroffen. Het gaat om mannen met de Albanese nationaliteit, tussen de 19 en 32 jaar oud. Ze hadden zich verstopt in de laadruimte van een vrachtwagen om de oversteek naar Engeland te kunnen maken.