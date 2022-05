Verkenner adviseert Schiedamse coalitie met vijf partijen, zonder Progressief Initiatief

update Woning beschoten op klaarlich­te dag in Vlaardin­gen, vier Rotterdam­mers aangehou­den

Een woning aan de 2e van Leyden Gaelstraat in Vlaardingen is woensdagochtend beschoten. Het incident gebeurde even na 11.00 uur. Niemand raakte gewond. Later op de dag hield de politie vier verdachten aan.

