Verkenner brengt 21 april advies uit over nieuwe coalitie in Schiedam

Denk ziet tweede zetel in Vlaardin­gen sneuvelen, lijsttrek­ker ingehaald door nummer vier Salih Akça

De entree van Denk in Vlaardingen is op een nog grotere sof uitgelopen. Op basis van de voorlopige uitslag dacht de politieke partij nog twee zetels in de wacht te slepen, maar de definitieve telling wijst uit dat Denk er daar maar één van overhoudt. Lijsttrekker Buğra Kaplan is bovendien gepasseerd door nummer vier op de lijst Salih Akça.

21 maart