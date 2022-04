Verkenner gaat van start in Schiedam: ‘Komende weken gaan we gas geven met z'n allen’

Schreeuwen, vechten en zuipen: omwonenden worden ‘gestoord’ van overlast

Schreeuwen, vechten en zuipen. De Kloosterplaats had een gezellig en vredig pleintje moeten worden in het centrum van Schiedam, maar dat is volgens omwonenden mislukt. ,,Het is een luguber en kansloos plein. Vooral als de dagen langer worden, trekt het allerlei randdebielen aan.’’

29 maart