Verkenner Schiedam: ‘Met het oog op een stabiel stadsbestuur, ben ik gekomen tot dit advies’

De oud-wethouder werd door haar eigen partij, de VVD, naar voren geschoven als verkenner. De VVD is met zes zetels de grootste partij in de gemeenteraad. ,,Bij de start heb ik aangegeven dat ik niet de verkenner was voor één partij, maar de verkenner voor alle partijen. Als je kijkt naar de balans in de raad zijn er meerdere mogelijkheden op basis van het tellen van zetels. Dat was niet mijn enige criterium. Ik heb gekeken naar samenwerking, inhoud. Op die manier ben ik gekomen tot deze samenstelling.”

‘Wie er koffie met elkaar drinkt, dat hangt er omheen’

Tijdens de verkenningsfase kwam naar buiten dat vier partijen, Denk, GroenLinks, PS en PvdA de handen ineen hadden geslagen en een blok hebben gevormd. De partijen willen graag met z'n vieren deel uitmaken van de coalitie. Gouweleeuw gaat daar aan voorbij. ,,Ik heb me gehouden aan de collectieve afspraken. Daarin hebben we gezegd dat we gesprekken zouden voeren met de elf partijen in de gemeenteraad en dat ik de elf puzzelstukken zou gaan wegen. Elke andere bron, interviews in de krant of initiatieven, heb ik nooit meegewogen. Ik heb elf gesprekken gevoerd. Wie er koffie met elkaar drinkt, dat hangt er omheen. Ik heb daar geen rol ingespeeld. Dit is mijn advies en de duiding is vanavond aan de gemeenteraad.’’