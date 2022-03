Verkiezingen verliepen uitermate teleurstellend: bestuur AOV Schiedam stapt op

De politieke partij AOV in Schiedam moet op zoek naar een nieuw bestuur. Het huidige bestuur is opgestapt uit onvrede over de koers.

De gemeenteraadsverkiezingen verliepen voor het AOV (Algemeen Ouderen Verbond) uitermate teleurstellend. De partij zakte terug van vier naar twee zetels. Cock de Jong en Christien Bruggeman zijn in de gemeenteraad gekomen. De Jong: ,,Voor de verkiezingen was al sprake dat het bestuur zou stoppen. Ze hebben zich druk bezig gehouden met bestuurlijke zaken. Met alles is het zo dat er een tijd is van komen en gaan. We hebben afgesproken om dat over de verkiezingen heen te tillen.’’

Maandag was de definitieve vaststelling van de nieuwe gemeenteraad in het stadhuis. Na afloop stak het AOV de koppen even bijeen. ,,We hebben gepraat hoe we verder gingen. Wie fractievoorzitter wordt en hoe we het de komende periode allemaal aan gaan kleden.’’ Het ging daarbij bijvoorbeeld over een eventuele wethouderskandidaat en een opvolgend raadslid. Hij stuurde daarop een mail rond. Daar kwam meteen een reactie van het bestuur, dat vindt dat De Jong voorbarig was.

Quote Ik was verrast over de snelheid Cock de Jong

Verrast

Cock de Jong. ,,Een paar uur later kwam de mededeling van het bestuur dat het zich had opgeheven. Ik was verrast over de snelheid’’, aldus De Jong. ,,Het kan zijn dat het mailtje in het verkeerde keelgat is geschoten. ,,Maar men heeft besloten om te stoppen.’’

Het opgestapte bestuur bestond uit Catelijne de Groot, Peter Keus en Miranda de Koster. ,,Gebleken is dat sinds vorig jaar er toch een gevoel bij een groep binnen het AOV leeft om een andere koers te gaan varen. Hier kan ik mij niet mee verenigen waardoor ik besloten heb zowel politiek als bestuurlijk een stap achteruit te doen. Het is gebleken dat dit niet alleen bij mij leefde, maar ook bij anderen’’, laat Catelijne de Groot in een korte verklaring weten. Deze verklaring is mede ondertekend door Keus en De Koster.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.