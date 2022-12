Verscherpt toezicht Felay Thuiszorg opgeheven: ‘Cliënten kunnen rekenen op goede zorg’

Het verscherpt toezicht op de Maassluise thuiszorgorganisatie Felay is opgeheven. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt dat er in de afgelopen zes maanden zo veel vooruitgang is geboekt dat cliënten kunnen rekenen op zorg die goed en veilig is.

,,Dat is natuurlijk heel goed nieuws, daar zijn we blij mee”, aldus Wilfried van Rijswoud, lid van de raad van commissarissen bij Felay. In april van dit jaar werd de thuiszorgorganisatie onder verscherpt toezicht gesteld omdat het zou schorten aan onder meer deskundigheid van de zorgverleners, het bijhouden van de zorgplannen en het veilig toedienen van medicatie. Ook had de bestuurder onvoldoende zicht op de verbeteringen die nodig waren, zo stelde de IGJ.

Op deze punten scoort Felay een half jaar later een stuk beter. Daarom staat de zorgaanbieder sinds begin december niet meer onder verscherpt toezicht. ,,We hebben de zorgverleners aangesproken op hun deskundigheid en professionaliteit. Uiteindelijk is dat waar het om draait in de zorg. Ook hebben we flink geïnvesteerd in de scholing ”, licht Van Rijswoud toe.

Sterkte en zwakte

Tevens is er tijdelijk een ervaren zorgcoördinator aangesteld die de jonge wijkverpleegkundigen coacht. ,,Zij heeft nog wat minder ervaring en kan veel leren door met haar op te trekken.”

Felay Thuiszorg bestaat sinds 2008 en levert nu met veertien zorgverleners zorg aan twintig cliënten. ,,Het is een interculturele organisatie, ongeveer 60 procent van de cliënten is Turks, evenals de eigenaar. Dat maakt dat hij zich heel betrokken voelt bij de cliënten. Dat is zijn sterkte en zwakte tegelijk omdat hij daardoor soms het overzicht op het beleid verliest. Dat blijft een uitdaging.”

Een andere uitdaging voor 2023 is het vinden van kundig personeel. ,,Tekorten in de zorg zijn een landelijk probleem, maar ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet”, besluit Van Rijswoud.

