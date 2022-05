Verwarde man gooit met stenen op begraafplaats in Vlaardingen

Renovatie­pro­ject Molenbuurt Maassluis bijna afgerond

Het renovatieproject in de Maassluise Molenbuurt is bijna afgerond: in het kader van planmatig onderhoud kregen negentig sociale huurwoningen een opfrisbeurt met nieuwe kozijnen, schuifpuien of dakvensters. De laatste werkzaamheden vinden de komende weken plaats.

7 mei