Verwarde vrouw ‘steelt’ auto en veroorzaakt ongeluk in Maasdijk

De vrouw was eerder in Maassluis in een auto gestapt in de buurt van het station. Het sleuteltje zat nog in het contact. Ze reed vervolgens naar Maasdijk. Daar reed ze over een rotonde en kwam toen tot stilstand. Ze ging toen te voet verder. De inmiddels gealarmeerde politie trof de vrouw even later aan. Volgens de politie is voor de vrouw hulp ingeschakeld.