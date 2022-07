Veteranendag in Maassluis: ‘Toen hij terugkwam, was hij een hardere man’

Vlaardin­gen is gedenkplek voor veteranen rijker

Nationale Veteranendag was zaterdag een mooie aanleiding voor de gemeente Vlaardingen om een gedenkplek te openen. In het ‘witte-anjer-perkje’ in de rozentuin aan de Laan van Hooglede is een plek ingericht waar bezoekers veteranen kunnen eren en waarderen.

26 juni