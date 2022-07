Vier motorrijders gewond bij ernstig ongeluk met een auto op de A20

René helpt Maassluis met omgekeerd afval inzamelen: ‘Alle verande­ring kost tijd’

Terwijl het afvalbeleid in de Maassluise politiek een heet hangijzer is, hebben de bewoners van de Vogelwijk al maanden een bak voor papier, GFT en plastic, metaal en drinkkartons (pmd). Zij startten vorig jaar als eerste buurt met het omgekeerd inzamelen. Volgens afvalcoach René Putters is het een kwestie van wennen: ,,Alle verandering kost tijd.’’

7 juli