Vijf mannen en twee vrouwen uit Vlaardingen en Schiedam aangehouden voor mishandeling

Auto in Vlaardin­gen uitgebrand, politie gaat uit van brandstich­ting

In de nacht van woensdag op donderdag is een auto op de Vetteoordskade in Vlaardingen uitgebrand. De brandweer heeft het onderzoek overgedragen aan de politie omdat er een vermoeden van brandstichting is. De politie deelt dit vermoeden.

19 mei