Vijftig levensgrote dino’s in het Beatrixpark

De dinosauriërs strijken weer neer in het Beatrixpark in Schiedam. Vijftig levensgrote bewegende dinosaurussen uit het Jura, Trias en Krijt tijdperk staan in de zomervakantie in het park.

Vier jaar geleden stonden er nog dertig dino's in het Beatrixpark, komende zomer komen er nog eens twintig bij als onderdeel van de reizende tentoonstelling Jurrasic Encounter. Die is van 28 juli tot en met 14 augustus. Bezoekers kunnen dan in het Beatrixpark meer dan 65 miljoen jaar terug in de tijd. Zij volgen een ‘gevaarlijke route’ door graslanden en bossen en komen dan oog in oog te staan met grommende, brullende en sissende dinosaurussen. De vijftig beesten vormen samen een interactieve installatie.

De dino's in het park worden voorzien van informatiepanelen met interessante feitjes over elke soort, zodat een bezoekje aan Jurrasic Encounter zowel educatief als spannend is. Bezoekers kunnen er ook documentaires kijken in de bioscoop over de tijd waar dinosauriërs op aarde ronddwaalden. Ook is er een virtuele dino-achtbaan. Langs de dino-route zijn drankjes en hapjes te verkrijgen, zoals churros, broodjes steak en hamburgers.

Nieuwe dino's

De reizende tentoonstelling Jurrasic Encounter kent zijn oorsprong in Engeland. Op 2 april begon de tour in het Cassiobury Park in Londen. Op het programma staan verder Buxton, Edinburgh, Bristol en Schiedam dus. De dino's trokken vier jaar geleden al veel bekijks in Schiedam.

,,In 2018 hebben duizenden bezoekers in zowel het Verenigd Koninkrijk als in Nederland genoten van een spannend dagje uit en we zijn verheugd om terug te keren’’, zegt Naz Kabir van Jurrasic Encounter. ,,Dit keer hebben we nieuwe dinosaurussen en nog meer interactieve tentoonstellingen.’’

