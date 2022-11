Vlaardingen kleurt oranje in strijd tegen geweld tegen vrouwen

Grote uitslaande brand in woning op de Dam in Schiedam

In een woning aan de Dam in Schiedam is vrijdagochtend rond 06.35 uur een grote brand uitgebroken. De brandweer is met spoed uitgerukt en is bezig de brand te blussen. Het is nog onduidelijk of er mensen aanwezig waren in de woning toen de brak uitbrak.

7:27