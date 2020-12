Vlaardingen week lang verboden terrein voor vier mannen: ‘Ze wilden onrust stoken’

Brandweer blikt in video terug op verwoesten­de brand in Vlaardin­gen: ‘Ik wist meteen dat het menens was’

28 december Remco van Werkhoven, hoofdofficier van dienst bij de brandweer, blikt in een nieuwe video van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond terug op de verwoestende brand aan de Vlaardingse Koningin Wilhelminahaven in 2019. Bij de brand gingen verschillende bedrijven in vlammen op. ,,We kregen constant het gevoel dat we achter de feiten aan liepen.’’