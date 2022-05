Vlaardingen wil duizend Oekraïners langdurig opvangen naast bedrijventerrein Vergulde Hand West

23-jarige man aangehou­den voor schietpar­tij in winkel­straat Schiedam, conflict mogelijke oorzaak

Een 23-jarige man zonder woon- of verblijfplaats is woensdagmiddag aangehouden voor een schietpartij in een winkelstraat in Schiedam. Een man raakte daarbij gewond. Vermoedelijk was een conflict de aanleiding voor het incident.

5 mei