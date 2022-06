Vlaardinger (19) blijft voorlopig vast na ‘impactvol incident voor alle betrokkenen’

De 18-jarige Vlaardinger kwam om het leven nadat hij was neergestoken bij een speeltuintje langs de Prins Hendriklaan in de wijk Ambacht. De verdachte en het slachtoffer zouden daar rond zes uur ’s ochtends ruzie hebben gekregen. De verdachte raakte daarbij gewond. Reanimatie van de 18-jarige man mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke .

Overval om horloge

In de buurt gaat rond dat de man die overleed de 19-jarige Vlaardinger van zijn horloge zou hebben willen beroven en dat daarna de vecht- en steekpartij ontstond. Bij de plaats delict was te zien dat de politie een horloge veiligstelde.

De politie zegt dat overvalsscenario te onderzoeken, maar wil niet ingaan op details. ,,We houden alle opties nu nog open. Het onderzoek is volle gang en er zijn meerdere getuigen gehoord’’, zei een woordvoerder zondagochtend. ,,We kunnen alleen in het algemeen ingaan op deze zaak. Het is een nogal impactvol incident voor alle betrokkenen.’’