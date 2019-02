Vlaardinger dreigt geslachtsdeel buurman af te snijden

Vlaarding­se cafés d’Oude Stoep en Stam dicht door lek in waterlei­ding

8:19 De hoofdwaterleiding onder de Markt in Vlaardingen is gesprongen. Waterbedrijf Evides is ter plaatse om het lek in kaart te brengen en te dichten. In totaal zitten 68 aansluitingen, waaronder acht horecaondernemers, zonder water.