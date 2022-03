Vlaardinger raakt gewond na brand in zijn woning

De man, die afhankelijk is van extra zuurstof, werd daarna met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Een politiewoordvoerder kan niet vertellen of de man zwaargewond is geraakt. Hij was wel aanspreekbaar.

De kleine brand woedde in een woning van woningbouwvereniging Samenwerking dat tegen verpleeghuis Zonnehuisgroep Vlaardingen op locatie Drieën-Huysen Noord ligt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de brand al geblust door het verzorgende personeel van dat verpleeghuis. Dat had zich in de tussentijd over de man ontfermd.