Vlaardings café zoekt wanbetaler: man ‘vergeet’ 17 Bacardi te betalen

De man streek op 1 juni neer bij het café aan de Westhavenplaats. Hij was in gezelschap van een ander persoon, vertelt eigenaar Anton van Eijk. ,,Ze waren nogal luidruchtig, dus heb ik hen gevraagd om af te rekenen en te vertrekken. Ik kreeg 50 euro. De rest zouden ze gaan halen.”

Dat gebeurde niet, moest Van Eijk uiteindelijk constateren. Nog altijd is de 100,50 euro - goed voor 17 Bacardi en 13 cola - niet betaald.

‘Ik was er klaar mee’

Van Eijk kent de schuldenaar. De afgelopen weken stuurde hij hem wekelijks een berichtje via Facebook. Dat bleef zonder resultaat. Vandaar dat hij nu een openbaar bericht heeft geplaatst waarin hij hem direct aanspreekt. Hij kan niet veel anders, zegt hij. ,,Ik was er klaar mee.”

Van Eijk baalt dat hem dit uitgerekend op 1 juni, de dag dat Nederlandse horecazaken na een wekenlange sluiting weer open mochten, is overkomen. ,,Het is jammer om in deze moeilijke tijd zo weer te moeten beginnen. Zeker omdat er voor de horeca nog geen positief vooruitzicht is.”