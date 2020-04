Vlaardingse 13-jarigen bewapenen zich met vleesmes en machettes om ruzie uit te vechten

video Gewonde zwaan werkt niet mee met zijn redding

21:16 De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is vanmiddag uitgerukt voor een zwaan in de Nieuwe Waterweg. Het dier was gewond aan zijn vleugel maar liet zich niet zo makkelijk vangen, zo is te zien in een video van de reddingsactie.