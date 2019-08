Vlaardingse danst in finales WK Tango: ‘Ik kan hier alleen maar van genieten’

Chalet in vlammen op in Hoek van Holland

10:20 Een persoon is vanochtend gewond geraakt bij een uitslaande brand in een chalet aan de Wierstraat in Hoek van Holland. De persoon liep brandwonden aan been, enkels en pols op. Hij of zij werd behandeld door het ambulancepersoneel en later voor verdere behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.