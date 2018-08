Vlaardingse ijsmaker lanceert vreemde smaak naar smaak: 'We moeten wel'

De Vlaardingse ijsmaker Jan Hijmans is befaamd om zijn vreemde smaken, zoals takkentheeijs. Hij moet wat, in een stad vol leegstand en concurrentie.

Het is één van de zeldzame zekerheden in het leven: de lente begint en Hijmans onthult zijn nieuwste creatie. Augurkenijs, bijvoorbeeld. Of schoolkrijtijs. Of takkentheeijs, zijn nieuwste 'grapje'. ,,Klanten vragen regelmatig wanneer mijn volgende smaak komt.''

De Vlaardinger staat bekend om zijn experimenten, waar hij doorgaans veel aandacht voor krijgt. Hij moet ook wel: Vlaardingen kampt met flinke leegstand, de klandizie neemt af. Daarbij opende in 2014 een nieuwe ijssalon aan de Westhavenplaats. ,,Sindsdien moeten we de koek onder drie in plaats van twee zaken verdelen.''

Taboe

Daarom wijst Hijmans graag naar de verse aardbeien die klaarliggen voor het aardbeienijs, praat hij honderduit over de ietwat matte kleur van zijn 'bananenijsje'. Kleur- en smaakstoffen zijn voor hem taboe.

Voor zijn smurfenijs gebruikt hij bijvoorbeeld spirulina, dat komt van een alg en zorgt voor een blauwe kleur. Met een lach vertelt hij een anekdote: ,,Ik heb eens een jongetje in de zaak gehad en hij zei: 'Mam, het smaakt echt naar banaan'. Dat vind ik fantastisch.''

De trots van de Vlaardinger, die 26 jaar geleden een ontevreden zwemleraar was, is zijn Italiaanse ijsmachine. Een ouderwetse, overgekomen uit Bologna. ,,Een ijsmaker in Den Haag kwam eens met zijn stropdas klem te zitten, terwijl de machine aan het draaien was. Hij werd als het ware opgehangen. Dat was in de jaren 60. Heel tragisch.''

Cowboys

Hij wil maar onderstrepen dat het maken van ijs 'vakmanschap' is. Van 'cowboys', ondernemers met meerdere filialen vol fabrieksijs, moet hij niks hebben. ,,De jongens die voor het grote geld gaan. Dat gaat me aan het hart. IJsmaken is een ambacht. Ik doe dit nu 29 jaar en nog steeds leer ik bij.''

Maar hij is alleen, en 'net wat minder slim' dan die 'snelle jongens'. Dat betekent hard werken, veel reclame maken. Ook op Facebook, waar Hijmans zijn Melbalino 'de huiskamer van Vlaardingen' noemt. ,,Ik ben jaren veel te bescheiden geweest.''

In oktober breekt zijn vakantie aan. Dan gaat hij met vrouw en camper op pad, verkent hij Zuid-Europa. Pas wanneer hij tot rust komt, beginnen nieuwe smaken naar op te borrelen. Of bij het lezen van een vakblad. ,,In zo'n blad las ik dat steeds meer mensen allergisch zijn. Zo ontstond mijn hypoallergeen ijs, dat ik sinds dit jaar verkoop.'' Dat ijs maakt hij op basis van kokosolie. ,,Daar is niemand allergisch voor. Wat ik doe, is uniek in Nederland.''

Uniek zijn is altijd het streven van de ijsmaker wiens best verkochte smaak iron cookie dough - ijzerkoekjes - is. ,,Ik wil altijd dingen maken die nog niet bestaan. Mijn andere criterium: je moet met je ogen dicht kunnen proeven welke smaak het is. Als me dat lukt, ben ik klaar.''

Volledig scherm Jan Hijmans werkt aan zijn aardbeienijs. © Fred Libochant