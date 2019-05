Vlaardingse kapper Haci (25) redt oudere man uit zinkende auto: ‘Iedereen stond te filmen’

Vrijdagmiddag 16.05 uur. De Vlaardingse kapper Haci Altintas is bezig met het knippen van een klant als hij tumult hoort op de Oosthavenkade. Verschillende klanten rennen naar buiten om te kijken wat er aan de hand is. ,,Ik dacht eerst aan een vechtpartij, want dat gebeurt hier wel vaker”, blikt de kapper een paar uur later terug op zijn heldendaad.



Maar, de situatie blijkt heftiger: een oudere automobilist is met zijn Volkswagen Golf vanaf de Oosthavenkade de Vlaardingse haven ingereden. ,,We zagen nog een deel van de auto boven het water uitsteken”, vertelt de kapper. ,,Ik bedacht mij geen moment en heb mijn broekzakken leeggemaakt.” Altintas sprong het ijskoude water in om de man uit zijn benarde positie te kunnen bevrijden.



,,Ik was de enige die actie ondernam”, zegt hij verontwaardigd. ,,Er stonden veel mensen op de kade, maar iedereen keek toe. Een paar hadden zelfs hun telefoon gepakt en begonnen te filmen. Schandalig! Het had ook hun opa kunnen zijn.”