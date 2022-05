Vlaardingse messentrekker (16) blijft voorlopig nog een maand in voorarrest

De 16-jarige jongen die in de afgelopen maand in Vlaardingen voor grote beroering zorgde door een jonge hockeyster (21) op haar fiets in haar rug te steken, blijft een maand langer in voorlopige hechtenis. Dat is vandaag door de Raadkamer bepaald.

Na de maand wordt opnieuw door de Raadkamer bekeken of de hechtenis opnieuw moet worden verlengd. Naar verwachting moet de jongen onderzocht worden in een psychiatrische instelling; dat is onderdeel van het onderzoek. Afhankelijk van de vorderingen van het onderzoek zal daarna een datum voor de inhoudelijke behandeling van de zaak worden geprikt. Die zitting wordt achter gesloten deuren - dus zonder publiek - behandeld, omdat de verdachte minderjarig is.

Herkend door moeder

De jongen meldde zich op Koningsdag met zijn ouders bij de politie in zijn woonplaats, nadat hij door zijn moeder was herkend op beelden die de avond daarvoor bij Opsporing Verzocht waren getoond. Vlaardingen slaakte een zucht van verlichting, nadat het bericht van zijn aanhouding naar buiten was gebracht. Tegelijkertijd reageerden Vlaardingers ook geschokt, vanwege de jonge leeftijd van de verdachte die de stad anderhalve week in de ban had gehouden.

De politie had lang niet veel meer dan camerabeelden van een zwarte schim en een vaag beeld van zijn fiets. De reconstructie daarentegen was snel helder. Het slachtoffer fietst op de avond van paaszaterdag - 16 april - vanaf hockeyclub HC Schiedam naar het centrum van Vlaardingen. Ze had daar afgesproken met haar vriend. Onderweg naar de stad werd ze op de Kortedijk in haar rug gestoken door de fietser die er daarna als een haas vandoor ging.

Het slachtoffer kwam twee weken na de aanval met een verklaring. ‘Lichamelijk gaat het redelijk, de wond herstelt zich goed’, meldde ze. ‘Maar deze gebeurtenis is veel aangrijpender dan je vooraf zou denken. Je wereld staat ineens op z’n kop.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.