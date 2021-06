Vlaardingse Selma schrijft boek, ondanks chronische hersenziekte: ‘Ik wil gewoon weer meedoen’

Ruim driehonderd pagina’s, meer dan vijftig hoofdstukken en een vinkje erbij op de bucketlist. De debuutthriller van de Vlaardingse Selma Cüppers ligt nu onder andere in boekhandel Donner. Het resultaat is extra bijzonder, want ze is chronisch ziek. ,,Ik heb mijn identiteit terug.’’