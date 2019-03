Vlaardingse wethouder Hoogendijk ontslagen na rel om verhuur woning aan Roemenen

De Vlaardingse gemeenteraad heeft wethouder Frans Hoogendijk dinsdagavond ontslagen. Aanleiding is de verhuur van zijn woning, waar al geruime tijd Roemeense arbeidsmigranten blijken te wonen. Nadat het AD dat vorige week onthulde, kwam Hoogendijk direct zwaar onder vuur te liggen.

Een ruime meerderheid van de Vlaardingse raad oordeelde dinsdagavond in een spoeddebat dat Hoogendijk zaken heeft verzwegen die hij had moeten vertellen, en daarmee zijn eigen geloofwaardigheid en die van de Vlaardingse politiek ernstig heeft geschaad. De drie partijen waarmee Hoogendijks eigen partij ONS.Vlaardingen bestuurt, dienden een motie van wantrouwen tegen hem in. Die kreeg steun van vrijwel alle partijen in de gemeenteraad.

Hoogendijk liet daarop via een partijgenoot weten dat hij de volgende ochtend zijn ontslag zou indienen. Het vertrouwen van de raad in Hoogendijk bleek zó geschaad dat zij dat bericht niet wilde afwachten en besloot hem per direct ontslag te verlenen.

Aanzien

,,Dit lijkt wel een slechte grap’', zei Lianne van Kalken van coalitiepartner Groenlinks. ,,Hoogendijk heeft zijn politieke geloofwaardigheid verloren. Zijn aanblijven zou het aanzien van de Vlaardingse politiek nog verder schaden.’’



Hoogendijk zelf ontbrak tijdens het spoeddebat. In een schriftelijke verklaring liet hij weten op medisch advies te zijn thuisgebleven, omdat hij met hartklachten kampt. Hij vroeg de raad om het debat uit te stellen. Maar alleen zijn eigen partij steunde dat verzoek.



Het AD ontdekte de verhuur van de woning vorige maand en voerde diverse gesprekken met de Roemeense bewoners. Hoogendijk zei eerst dat hij niet wist wie in zijn woning zaten, maar erkende korte tijd later dat hij sinds een jaar wist dat het om Oost-Europese arbeidsmigranten ging. Burgemeester Annemiek Jetten en veel partijen reageerden verbijsterd. Jetten belegde direct een spoeddebat, de raad eiste een verklaring van Hoogendijk.

Feiten

Die kwam afgelopen zondag. De wethouder erkende de feiten, maar stelde dat hij de kwestie voor zijn aantreden had besproken met het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). ,,BING kwam in dit gesprek tot de conclusie dat de verhuur van dit appartement geen nevenfunctie betreft, en zag er geen risico in op het vlak van integriteit’', aldus de verklaring.

Maar vrijwel alle fracties vinden dat Hoogendijk daar niet mee wegkomt. Hij had de verhuur actief aan de burgemeester en de raad moeten melden toen hij wethouder werd, en zeker toen hij ook nog de portefeuille Wonen bleek te krijgen. ,,Beste Frans, gooi de handdoek in de ring’', zei zijn oud-partijgenoot Tim Thiel van de Fractie Boers, die hem een ‘keizerlijke huisjesmelker’ noemde.