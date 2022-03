Vlaardingse zeiler Pim van Vugt ontvangt Flip Vethaaktrofee voor zijn gehele sportcarrière

Met teamgenoot Bart Lambriex was Van Vugt de eerste Nederlander ooit die meedeed in de 49er zeilklasse. Het duo deed in Japan mee aan de race om een medaille, waarin de twee uiteindelijk zesde werden.

Van Vugt ontving in 2018 en 2020 al een Flip Vethaaktrofee in de categorieën topsport en buitenlandse prestatie, voor het behalen van de wereldtitel in de RS500-klasse en kwalificatie voor de Olympische Spelen. Vanwege alle prestaties heeft de gemeente Vlaardingen besloten Van Vugt de oeuvreprijs voor zijn sportloopbaan tot nu toe uit te reiken. Wethouder Bart Bikkers: ,,Wij hopen vanzelfsprekend dat Pim nog meer prestaties in de zeilsport gaat behalen. Hij is in de bloei van zijn zeilcarrière en heeft al zoveel bereikt. Dat vinden wij indrukwekkend en dit eerbetoon waard.’’