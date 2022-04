Vluchtelingen uit Oekraïne aan boord van rivierschip in Schiedam

Tatoeages verraden inbreker strandpa­vil­joen: nog zelfde dag aangehou­den in een supermarkt

Door de tatoeages in zijn nek werd een 29-jarige man uit Polen eind vorig jaar nog dezelfde dag aangehouden voor een inbraak in een Hoeks strandpaviljoen. Hij stond op camerabeelden en werd door bekenden van de eigenaar van de gedupeerde zaak herkend toen hij in een supermarkt aan het shoppen was.

4 april