Vluchtelingenboot Maassluis blijft nog zeker een half jaar in Maassluis: ‘Dankbaar voor betrokken steun’

Noodkreet van ‘Herenboe­ren’: boerderij met lokaal geprodu­ceerd voedsel nog steeds niet in bedrijf

Het is nog onduidelijk wanneer er een zogenoemde Herenboerderij naar Vlaardingen komt. De boerderij waar voor honderden mensen voedsel moet worden verbouwd, had begin dit jaar al willen starten. Maar in een brief aan de lokale politiek uit de coöperatie zijn zorgen over het gebrek aan voortgang.

10 oktober