Vogelgriep bij pluimveebedrijf Maasland: 500 kippen geruimd

Vogelgriep slaat toe in Rotterdam en Capelle: meerdere dieren overleden

13 november Bij Vogelklas Karel Schot in Rotterdam en in Park Hitland in Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel is de vogelgriep vastgesteld. In het natuurgebied overleden de afgelopen weken zeven zwanen, bij het opvangcentrum gaat het om een ‘aantal wilde vogels’.