Voor De Nachtwacht hoeven Vlaardingers niet naar het Rijksmuseum, hij hangt ‘gewoon’ in Het Zonnehuis

Toen medewerkers van zorginstelling Het Zonnehuis in Vlaardingen het echtpaar Henk (75) en Els (77) ter Haar vorige week vertelden over de aanstaande komst van De Nachtwacht, lepelden de kunstliefhebbers meteen het verhaal over hun verloving in 1975 op. Het was op 25 januari van dat jaar een idee van Els, die deze dag haar verjaardag vierde, om naar het Rijksmuseum in Amsterdam af te reizen.