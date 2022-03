Voorkeurstemmen zorgen voor verrassingen bij Maassluise fracties

Zo gaat Nine van Vuuren, nummer twee op de GroenLinks-lijst, fractievoorzitter Raoul Kleijwegt voorbij met het aantal voorkeurstemmen. Of zij in plaats van Kleijwegt in de raad komt, is onduidelijk. Een partijgenoot meldt dat Van Vuuren dit weekend wil nadenken over de kwestie.

Ook voor Fleur Mostert van Leefbaar Maessluys is de situatie onzeker. De 17-jarige sleepte 203 voorkeurstemmen in de wacht, maar kan pas op haar 18de haar zetel innemen. Haar partijgenoot Arnoud van Buren krijgt dankzij voorkeurstemmen de vierde zetel toebedeeld. Bij de PvdA schiet Zeki Cellikaya van een achtste plaats omhoog de raadzaal in.

Maandag maken Schiedam en Vlaardingen de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Dan wordt eveneens duidelijk of daar ook kandidaten zijn die op basis van voorkeurstemmen in de gemeenteraden komen. De openbare bijeenkomst in Schiedam is vanaf 10.00 uur bij te wonen in de Aleidazaal van het Stadskantoor. Vlaardingers kunnen op datzelfde moment in de raadzaal van het stadhuis terecht. De zittingen zijn ook te volgen via een livestream op de site van de gemeenten.

