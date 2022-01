Voortvluchtige ‘tattookiller’ Cor P. teruggehaald naar Nederland

Een gespecialiseerd politieteam heeft de Schiedamse voortvluchtige Cor P. (38) vanuit de Dominicaanse Republiek teruggehaald naar Nederland. De ‘tattookiller’ werd daar eerder deze maand aangehouden, na een aanslag op zijn leven waarbij hij zwaargewond raakte . P. (bijnaam De Paling), die lange tijd uit handen wist de blijven van politie en justitie, knipte in 2020 zijn enkelband door en was sindsdien voortvluchtig .

Volgens het Openbaar Ministerie is P. donderdag in Nederland aangekomen. De Dominicaanse Republiek heeft P. formeel het land uitgezet en Nederland verzocht hem op te halen. P. stond internationaal gesignaleerd. Over de aanslag op zijn leven en zijn ziekenhuisverblijf in de Dominicaanse Republiek laat het OM zich niet uit.

Liquidaties

Met drie medeverdachten werd Cor P. in 2014 veroordeeld tot 12,5 jaar cel. Die straf kreeg hij voor de poging de Amsterdamse crimineel Marlon D. met tientallen kogels te liquideren in de Andries Vierlinghstraat in Amsterdam-Slotervaart, in augustus 2009.

Justitie ziet hem als een van de leiders van de zogeheten ‘tattookillers’, verwijzend naar de Chinese tekens die hij en drie anderen op hun ruggen hebben laten tatoeëren. P. zou een van de leiders zijn van dit criminele moordcommando.

Enkelband doorgeknipt

In januari 2020 stond Cor P. terecht voor het liquideren van de gewezen tattookiller Onno Kuut, wiens lichaam in maart 2009 door wandelaars was gevonden in een ondiep duingraf bij Hoek van Holland. Nadat levenslang tegen P. was geëist, knipte hij zijn enkelband door waarmee hij onder voorwaarden was vrijgelaten en vluchtte.

Lange tijd was hij onvindbaar. Volgens ingewijden verbleef hij in de Dominicaanse Republiek. Eerder was P. verdacht van betrokkenheid bij de moord op de oud-kickbokser Peter Smit. In die zaak is hij in hoger beroep vrijgesproken. In het criminele milieu wordt Cor P. aan meer moorden gelinkt.

Cor P. wist vaker te ontsnappen

Cor P. staat in de onderwereld ook wel bekend als ‘De Paling’. Die bijnaam dankt hij aan het feit dat hij meermalen wist te ontsnappen. Soms fysiek en soms glibberde hij dankzij zijn voormalig advocaat door de mazen van het juridische net en ontliep hij een veroordeling. Bij een geplande arrestatie aan het begin van zijn criminele carrière wist hij via een toiletraampje aan het arrestatieteam te ontkomen. Ook sprong hij een keer tijdens zijn vervoer naar de rechtbank uit de arrestantenbus.

Eén keer dacht de Schiedamse politie Cor P. te pakken te hebben na hem een tijdje te hebben gevolgd. Toen hij zijn ouderlijk huis aan de Oude Sluis in hartje Schiedam verliet, werd hij door een politieman in de kraag gegrepen. Tijdens de worsteling die daarop ontstond, schoot het bij de agent in zijn rug en moest hij de lang gezochte crimineel laten gaan. P. dook de Schie in, zwom naar de overkant en maakte daar op het droge een lange neus naar de diender.