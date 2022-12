Vos ‘checkt in’ bij hotel: ‘Leuke gast, maar wellicht niet de bedoeling’

Het Delta Hotel in Vlaardingen blijkt niet alleen voor mensen een interessante plek, ook vossen voelen zich er thuis. Zaterdagmorgen kreeg de nachtportier ‘hulp uit onverwachte hoek’, schrijft directeur Dirk Overbeeke op LinkedIn bij een foto van een vos op de trap van het hotel. ,,Hartstikke leuk voor de entertainment, maar wellicht niet de bedoeling in een woonwijk.’’

Dirk Overbeeke vertelt dat al jaren vossen rondlopen in het gebied rondom zijn hotel. ,,Na het publiceren van mijn bericht op LinkedIn, hoorde ik van mensen dat op het oude Unilever-terrein tegenover ons hotel altijd een vossenhol heeft gezeten.’’

Konijnen ware traktatie

De directeur denkt dat de vossen zich in de omgeving van Delta Hotel Vlaardingen ophouden, omdat er heel veel konijnen rondlopen. ,,Een ware traktatie voor een vos, kan ik me zo voorstellen. Sinds we ondergrondse containers hebben, is het aantal vossen wel afgenomen. De dieren zijn er meestal tussen elf uur ’s avonds en zes uur in de ochtend, dus als het nog schemerig en/of donker is. Voornamelijk in de buurt van de parkeerplaatsen, maar soms dus ook op de trap.’’

Overbeeke heeft het in zijn bericht op LinkedIn over een jonge vos. ,,Ik heb er een dubbel gevoel bij. Ik denk dat het voor de instandhouding van de populatie hartstikke mooi is dat er jongen bij komen, maar tegelijkertijd vraag ik me ook af of een hotel midden in een woonwijk de juiste leefomgeving is. Daarbij wel opgemerkt dat ik er geen verstand van heb en dat ik geen voor- of tegenstander ben.’’

Voor sociale media is het echter wel bijzondere content, weet de hoteldirecteur. ,,We zijn dus niet alleen een interessante plek voor mensen, maar ook voor vossen. Het is hier inderdaad nooit saai, zo blijkt maar weer.’’

