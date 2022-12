Vrachtwagen kantelt en belandt in de sloot, chauffeur komt met de schrik vrij

Gejuich om beslissing voor nieuw zwembad in Vlaardin­gen: ‘Blij dat er wat gaat gebeuren’

Het liefst wilde De Kulk in Vlaardingen een gezamenlijk zwembad met Schiedam, maar er heerst ook blijdschap over de keuze om een nieuw bad in de eigen gemeente te bouwen. Als het meezit, kunnen Vlaardingers daar over een jaar of vijf een duik nemen. ,,Buitenzwemmen? Dat hangt af van de nieuwe locatie.”

15 december