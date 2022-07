Vrijspraak voor vermeend vuurwapenbezit in zaak ‘Appie’

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een celstraf van een jaar tegen A. Volgens de officier van justitie was het vuurwapen, waar de al veroordeelde Luciano A. mee aan de haal ging, van hem. Zo zou Vincent A. geweten hebben van de verborgen ruimte in zijn auto en kwam de huls op de plaats delict overeen met hulzen in deze ruimte. Maar de rechtbank in Rotterdam oordeelde woensdag dat er onvoldoende bewijs is dat Vincent A. wist van het wapen en daar over kon beschikken.