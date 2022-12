Vrouw (73) gewond na aanrijding met deelscooter

Duizenden inwoners van Holy drie keer in korte tijd in het donker: ‘Altijd erg vervelend’

Duizenden huishoudens in Vlaardingen-Holy zaten in nog geen anderhalve week tijd drie keer in het donker door een stroomstoring. Netbeheerder Stedin noemt dit ‘erg vervelend’, maar zegt dat de oorzaak inmiddels is achterhaald.

29 november