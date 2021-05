Vrouw met een ijsje als laatste wens ontroert velen: ‘Wat stralen haar ogen als we het ijsje geven’

‘Vandaag fantaseert deze mevrouw over een heerlijk ijsje bij haar lievelings-ijssalon in de buurt. Liefst zo zuur mogelijk’, valt te lezen bij de foto die de ambulancedienst op Facebook plaatste. De schrijver van het bericht zat samen met de vrouw in de ambulance. ‘De chauffeur kijkt mij aan en geeft een knipoog.’

Bijzonder moment

Ze waren op weg om de vrouw naar huis te brengen, maar de chauffeur wijzigde de route naar ijssalon La Venezia in Schiedam. De medewerkers van de ijssalon vonden het zo’n bijzonder moment, dat ze niet wilden dat de vrouw of de ambulancemedewerkers voor het ijsje zouden betalen. ‘We stoppen bij de ijssalon en bestellen een ijsje met citroensmaak voor haar. De medewerker begrijpt dat het een heel ‘speciaal’ ijsje is en weigert betaling. Haar klant mag genieten op kosten van het huis.’

‘Wat stralen haar ogen als we het ijsje geven’

De oudere dame genoot zichtbaar. Op de foto zien we hoe ze het ijshoorntje met haar handen omklemt. ‘Wat stralen haar ogen als we het ijsje geven. Of we een foto willen maken? Natuurlijk doen we dat. Onderweg geniet ze al smikkelend van haar ijsje.’