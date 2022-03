VVD in Schiedam voor de tweede keer op rij de grootste

In Schiedam is de grote winnaar voor het tweede jaar op rij de VVD met 15,9 procent van de stemmen. DENK werd net als in 2018 de tweede grootste partij met 11,6 procent van de stemmen. De VVD behoudt met deze uitslag haar zes zetels. Procentueel gezien is er een kleine stijging bij de winnende partij: in 2018 behaalden zij nog 15,6 procent van de stemmen. DENK maakt ook een lichte stijging en behoudt haar vier zetels.

Gejuich klonk er ook in de zaal bij PvdA en GroenLinks. De PvdA verdubbelt het aantal zetels en gaat van twee naar vier zetels. GroenLinks gaat van 3 naar 4 zetels. Het Socialistisch Liberaal Verbond (SLV) zou volgens deze uitslag de meeste zetels verliezen. Waar zij in 2018 nog 4,3 procent van de stemmen in de wacht sleepten, hebben ze tot nu nog slechts 1,4 procent binnengehaald. Hiermee keren zij niet terug in de raad. De nieuwste partij in het veld, Alles voor Schiedam, verrast: 6,9 procent van de stemmen gaat in de eerste stand naar deze kersverse ploeg. De opkomst lag met 42,1 procent iets lager dan de opkomst in 2018. Toen was de opkomst 45,9 procent.

Terugblik

De VVD kwam in 2018 als grote winnaar uit de bus met zes zetels. Zij kregen er toen twee zetels bij. DENK deed dat jaar voor de eerste keer mee en gooide direct hoge ogen met vier zetels. GroenLinks behaalde toen een kleine winst en ging van twee naar drie zetels. De AOV behield haar vier zetels in de raad.

De grootste verliezer in 2018 was de PvdA die van vijf naar twee zetels ging. Ook de SP leverde flink in en ging van vier naar twee zetels. Het CDA zakte één zetel, van drie naar twee. En ook D66 leverde één zetel waardoor ze nog vier zetels overhielden. De ChristenUnie en Progressief Schiedam behielden hun één en twee zetels. De Ouderenpartij en Lokaal Onafhankelijk sleepten beiden als nieuwkomers twee zetels in de wacht. Het Sociaal Liberaal Verbond kreeg destijds één zetel.

