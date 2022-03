VVD wederom de winnaar, maar coalitie wordt lastig: ‘Links progressief blok sluit zich niet zonder meer aan’

,,DENK toeterde steeds dat zij deze keer de grootste zouden worden maar dat is toch niet het geval. Voor de tweede keer op rij is de VVD de grootste partij. We hadden natuurlijk willen groeien maar ons belangrijkste doel was onze zes zetels behouden en de grootste te blijven”, aldus Onno Spek, lijsstrekker van de VVD. Hoewel de voorman verguld is met de overwinning voorziet hij dat het niet gemakkelijk zal worden om tot een coalitie te komen. ,,De uitslag is enorm versplinterd, dat wordt een heel gepuzzel.”