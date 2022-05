Wat kost zo’n formatie eigenlijk in Schiedam? Dat wil AOV heel graag weten

Een groot scouting­dorp vol meisjes en jongens in uniform midden in de Broekpol­der

Met een kanonschot vol serpentines opende het gloednieuwe scoutingcentrum in Vlaardingen. Vier scoutinggroepen zetelen vanaf zaterdag aan de Watersportweg in de Broekpolder. ,,Dit is uniek voor Nederland’’, liet initiatiefnemer Peter Korpel weten. ,,We hebben hier jaren aan gewerkt en eindelijk is het zover. Eigenlijk moet ik al die vrijwilligers danken, die zijn wellicht het belangrijkst geweest, zonder hen was het nooit gelukt.”

