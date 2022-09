Weer een iconisch bedrijf weg uit Vlaardingen: ‘Het wordt alleen maar erger met de leegstand’

C&A sluit filiaal in Vlaardin­gen: ‘Geen gedwongen consequen­ties voor personeel’

C&A sluit het filiaal in Vlaardingen. Reden is het slechte bedrijfseconomische resultaat in combinatie met de matige commerciële toekomstprognoses van dit filiaal, zo laat een woordvoerder schriftelijk weten. Wanneer de laatste verkoopdag is, wordt op een later moment bekendgemaakt.

