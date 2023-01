Wéér ellende in seniorenflat: al dagenlang geen warm water uit de kraan: ‘Heb al vijf dagen niet gedoucht’

OPROEP | Wordt 2023 jouw jaar? Vertel het ons!

2023 is een paar dagen oud. Iedereen heeft dromen, verwachtingen en momenten om naar uit te kijken in het nieuwe jaar. Ga jij dit jaar iets bijzonders doen? Maak je eindelijk de reis van je dromen, of vier je een waardevol jubileum? Ben je van plan je baan op te zeggen, of komt een langgekoesterde wens in vervulling?

4 januari