Weer winkelsluiting in Liesveld: vishandel de Zeemeermin failliet verklaard

De Vlaardingse Zeemeermin startte vorig jaar in winkelcentrum Het Liesveld in Vlaardingen. In een bericht op Facebook schrijven de eigenaren dat ze ‘met pijn in het hart’ mee moeten delen dat de zaak gesloten is. ‘Na de enorme prijsverhogingen de afgelopen maanden gaat nu ook onze energierekening 3,5 keer omhoog. Hierdoor is het niet langer mogelijk de winkel open te houden’, schrijven de eigenaren.