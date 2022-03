Wéér worden de stemmen geteld: in Maassluis wordt nog steeds gestreden om de laatste zetel

Zeker zes uur hebben Jurre van de Merwe (21) en Gary Bouwer (23), de nummer één en twee van leefbaar Maessluys, zitten rekenen toen ze zondagavond eindelijk het volledige proces-verbaal onder ogen kregen. ,,Het was een hele klus met die kiesdeler-formule. Ik ben geen wiskundige, dus dat was best lastig”, bekent Bouwer. ,,Als we deze onregelmatigheden niet hadden gevonden, hadden we de raad dit verzoek tot gedeeltelijke hertelling niet gedaan. Dat doe je niet even voor de lol”, vult partijleider Van de Merwe aan.