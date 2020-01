Weggooien is zonde; zo help je iemand aan een portie avondeten

,,Toen we woensdagavond aan tafel zaten was ik het ineens zo zat toen ik die pan met eten zag die we wéér gingen leeggooien omdat het te weinig is voor nog een maaltijd voor vier”, verzucht Mariska van Dorst. ,,Zeker als je pasta eet, is het soms moeilijk inschatten hoeveel je met een gezin nodig hebt. Daar moet ik iets mee doen, dacht ik toen. Voorheen bracht ik het nog wel eens bij mijn oma, maar die is verhuisd naar Friesland.”



De Maassluise opende de Facebookgroep ‘Portie Avondeten Maassluis’ en had binnen mum van tijd 131 leden. ,,Weggooien is zonde, zeker als je er iemand heel blij mee kan maken. Er zijn veel mensen die weinig te besteden hebben. Hoe fijn is het dan als je gratis een verse en gezonde maaltijd kan krijgen?”