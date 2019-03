Wethouder onder vuur vanwege Roemenen in zijn flat

Een wethouder van de gemeente Vlaardingen is in de problemen gekomen, omdat in zijn flatwoning vier Roemenen blijken te wonen. De bestuurder maakt zich juist al geruime tijd hard voor minder arbeidsmigranten in zijn stad.

Frans Hoogendijk, wethouder namens de lokale partij ONS.Vlaardingen, heeft de kwestie donderdag aan zijn burgemeester opgebiecht, nadat deze krant hem met de feiten confronteerde. De burgemeester heeft de fractievoorzitters bijeen geroepen en op de hoogte gebracht. Dinsdag volgt een spoeddebat.

Het AD ontdekte dat de vier Roemenen in een woning verblijven die Hoogendijk sinds 2004 bezit en al jaren onderverhuurt. Dat is opmerkelijk, omdat Hoogendijk zich al jaren hard maakt voor minder arbeidsmigranten in zijn gemeente. Hij is één van de oprichters van ONS.Vlaardingen, de partij die vorig jaar in haar verkiezingsprogramma beloofde ‘er alles aan te doen om de verdere instroom van Moelanders tegen te gaan’.

Ook schreef de partij zich in te gaan zetten om ‘zoveel mogelijk Moelanders die al in Vlaardingen wonen daar te gaan laten wonen waar zij ook werken’. Verder vond de partij dat ‘onze eerste aandacht moet uitgaan naar de Vlaardingse woningzoekenden’.

Scheepswerf

De vier Roemenen in Hoogendijks Vlaardingse woning werken op een scheepswerf in Schiedam. Eén van de vier zegt er inmiddels twee jaar te wonen, de andere drie arriveerden later. In hun brievenbus werd tot eind vorig jaar de post voor Hoogendijks partij bezorgd. ONS.Vlaardingen behaalde vorig jaar zes zetels en was de verkiezingswinnaar in de gemeente.

Hoogendijk verhuurt zijn woning niet een-op-een aan de Roemenen. Laatstgenoemden staan onder contract bij een uitzendbureau. Dat bureau verzorgt woonruimte via een bedrijf dat volgens de website is ‘ontstaan uit jarenlange ervaring in het huisvesten van buitenlandse werknemers’.

De wethouder stelt ‘integer’ gehandeld te hebben. ,,Ik ben in zee gegaan met een professioneel bureau en heb niet gestuurd op onderverhuur aan arbeidsmigranten. Ik heb het huurcontract opgezegd op het moment dat ik wethouder werd.’’ Hoogendijk werd op 5 juni geïnstalleerd.

Arbeidsmigranten

Hij vult aan: ,,Ik heb het huis aan een bureau gegeven en dat bureau gaf het aan huurders waar ik niets mee te maken heb. Wie zij vinden, weet ik niet. Het maakt me ook niet uit. Ik ben het gaan verhuren omdat ik niet wist wat ik met het huis moest doen. Het huurcontract loopt eind deze maand af.’’

Quote Ik ben het gaan verhuren omdat ik niet wist wat ik met het huis moest doen Wethouder Frans Hoogendijk

Hij zegt sinds een jaar te weten dat in zijn huis arbeidsmigranten wonen. ,, Ik heb door contacten met de VVE uiteindelijk gehoord dat het arbeidsmigranten waren. Vervolgens heb ik direct de verhuurder gebeld. Zo van: hee, leg dat eens uit. Als ik ook maar één keer zou merken dat de buren overlast ervaren, is het afgelopen. Die overlast was er niet.’’